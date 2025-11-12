ЕС сам загнал себя в тупик в отношениях с Грузией – Бочоришвили

Глава МИД Грузии считает Евросоюз виновным в текущих отношениях с республикой. Она отметила, что Брюссель сам прервал контакты с грузинским руководством.

Евросоюз своими же решениями сам загнал себя в тупик в отношениях с Грузией. Такое заявление сделала глава МИД страны Мака Бочоришвили.

Она напомнила, что именно от Брюсселя исходила инициатива прервать контакты с руководством республики.

"Брюссель сам себя загнал в тупик своими же решениями, когда там сказали, что переговоры, все отношения со страной были прекращены из-за того, что парламент, исходя из интересов страны и общества, принял законы"

– грузинский министр

Она отметила, что это сложно будет откатить назад.

"Конечно, это повернуть вспять не легко. Когда закон принимает парламент, а ты просишь его отменить, такого не происходит в демократических странах"

– глава МИД Грузии

Она обратила внимание на то, что премьер-министр стран Ираклий Кобахидзе не раз предлагал руководству ЕС возобновить переговоры, однако они не соглашаются.