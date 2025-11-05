ЕС отказался от Грузии задолго до выборов и решения Тбилиси

Евроинтеграции Грузии была приостановлена Европейским Союзом раньше, чем властями Грузии. Это следует из поступившего в МИД Грузии письма европейского посла Герчинского.

Евросоюз приостановил евроинтеграцию Грузии еще в июне 2024 года, следует из письма посла ЕС Павла Герчинского от 5 ноября 2025 года, поступившего в министерство иностранных дел Грузии. Документ обнародован телеканалом "Рустави 2".

"Принимая во внимание особые обстоятельства в Грузии и в соответствии с выводами Евросовета от 27 июня 2024 года, которые привели к фактической приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз, сообщаем вам, что участие Грузии в следующих финансируемых Европейским союзом региональных проектах в области безопасности и организованной преступности приостановлено"

– письмо европейского посла

Отметим, что грузинское руководство сообщило о снятии с повестки темы евроинтеграции до 2028 года лишь 28 ноября 2024 года. После этого в Грузии начались массовые акции протеста.