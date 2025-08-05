Вестник Кавказа

ЕС избегает диалога с Грузией – Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Грузия готова к диалогу с ЕС, однако в самом Брюсселе его избегают. Об этом заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе.

"Мы приняли абсолютно здоровые законы, предприняли абсолютно здоровые шаги, мы твердо отстаиваем верховенство закона и демократию в нашей стране. В том числе, мы не позволяем никому извне менять власть, устраивать нам революции, вмешиваться в наши выборы"

- Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что события и дальше будут развиваться в подобном духе.

Ираклий Кобахидзе добавил, что Грузия открыта для любой здоровой дискуссии, но это должно происходить открыто, прозрачно, публично.

