Вестник Кавказа

Эрдоган: Турция прилагает все усилия для прекращения конфликта Израиля и Ирана

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Анкара старается делать все возможное для прекращения конфликта Израиля и Ирана. Об этом заявил президент страны Эрдоган.

Турция делает все возможное, чтобы атаки Израиля на Иран прекратились, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте.

По его словам, Анкара продолжит прилагать все усилия в направлении урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы внимательно следим за атаками Израиля на Иран. Все наши структуры работают над вопросом влияния этих процессов на Турцию и провели необходимую подготовку. Мы управляем одной из самых сильных стран мира – Турецкой Республикой"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее президент Турции подтвердил, что Анкара готова выступить посредником в урегулировании конфликта Израиля и Ирана.

Он также заявил, что единственный способ решения проблемы вокруг ядерной программы Ирана – переговоры.

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