Эрдоган: Турция прилагает все усилия для прекращения конфликта Израиля и Ирана

Турция делает все возможное, чтобы атаки Израиля на Иран прекратились, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте.
По его словам, Анкара продолжит прилагать все усилия в направлении урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
"Мы внимательно следим за атаками Израиля на Иран. Все наши структуры работают над вопросом влияния этих процессов на Турцию и провели необходимую подготовку. Мы управляем одной из самых сильных стран мира – Турецкой Республикой"
- Реджеп Тайип Эрдоган
Ранее президент Турции подтвердил, что Анкара готова выступить посредником в урегулировании конфликта Израиля и Ирана.
Он также заявил, что единственный способ решения проблемы вокруг ядерной программы Ирана – переговоры.