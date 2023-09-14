Эрдоган рассказал, сколько спит по ночам

Опубликовано: 16:49, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Президент Турции подробно рассказал о своем рабочем графике. По его словам, восьмичасовой рабочий день на его посту абсолютно не возможен.

Реджеп Тайип Эрдоган обычно остается на рабочем месте допоздна, в ином формате его работа на благо государства просто не возможна.

Опытом турецкий лидер поделился на жеребьевке очередного срока окружных губернаторов.

Глава государства подчеркнул, что работа в административной власти никогда не будет укладываться только в "рабочее" время. По его словам, губернаторы должны трудиться 24 часа в день и 365 дней в году, причем с определенным темпом и мотивацией.

"Вот как я работаю как президент. Я сплю 5-6 часов. Иногда ухожу домой в 12, иногда в час ночи. Иначе я не могу. Иначе нельзя ни установить прочные отношения с народом, ни оставить после себя наследие"

– Эрдоган