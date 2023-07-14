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Эрдоган попробует уговорить Путина на зерновую сделку

президент Турции
© Фото: сайт президента Турции
Президент Турции заявил о том, что в ближайшее время проведет переговоры с российским коллегой относительно продления зерновой сделки. Москва неоднократно заявляла, что продление черноморского соглашения ей не выгодно.

Известно, что официальная Москва не раз заявляла, что продление истекающего в ближайший понедельник, 17 июля зернового оглашения ей невыгодно. Однако многие страны-участницы сделки продолжают настаивать на необходимости сохранения соглашения.

В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным по данному вопросу.

"Такой разговор ожидается"

– представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик

Далее он отметил, что, по его мнению, Путин понимает, что для Турции важно, чтобы сделка была продлена.

Эрдоган пытается продлить зерновую сделку, Путин вносит предложения

Эрдоган пытается продлить зерновую сделку, Путин вносит предложения

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