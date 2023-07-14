Эрдоган попробует уговорить Путина на зерновую сделку

Опубликовано: 6:51, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Президент Турции заявил о том, что в ближайшее время проведет переговоры с российским коллегой относительно продления зерновой сделки. Москва неоднократно заявляла, что продление черноморского соглашения ей не выгодно.

Известно, что официальная Москва не раз заявляла, что продление истекающего в ближайший понедельник, 17 июля зернового оглашения ей невыгодно. Однако многие страны-участницы сделки продолжают настаивать на необходимости сохранения соглашения.

В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным по данному вопросу.

"Такой разговор ожидается"

– представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик

Далее он отметил, что, по его мнению, Путин понимает, что для Турции важно, чтобы сделка была продлена.