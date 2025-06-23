Вестник Кавказа

Эрдоган не верит в закрытие Ормузского пролива Ираном

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Президент Турции надеется, что Иран не будет блокировать Ормузский пролив. Он подчеркнул, что перекрытие пролива спровоцирует проблемы масштабного характера.

Возможное закрытие Ормузского пролива Ираном вызовет масштабные проблемы. Об этом заявил 26 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе общения с журналистами.

Он выразил надежду на то, что Исламская Республика не пойдет на такой шаг.

Глава турецкого государства также обратил внимание на то, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Иран не переставал поставлять газ в Турцию. Он подчеркнул, что вопрос приостановления подачи даже не обсуждался.

В минувший уикенд США атаковали несколько ядерных объектов Ирана. После этого стало известно, что власти Исламской Республики рассматривают возможность блокировки Ормузского пролива. Окончательное решение должен будет принять Высший совет нацбезопасности.

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