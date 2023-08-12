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Энергомост решит проблему Дагестана?

Энергомост решит проблему Дагестана?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дагестан продолжают сотрясать энергетические коллапсы – особенно заметно это стало именно сейчас, когда на фоне жары, установившейся в регионе, все чаще дает сбои ыся энергоструктура республики.

Проблема снабжения электроэнергией в Дагестане нынешним летом проявила себя "во всей красе" – наконец она стала головной болью не только населения, но и властей, в регионе периодически происходят аварийные отключения, а сейчас ее усугубила аномальная жара.

Новости из республики напоминают боевые сводки: без света остались около 60 тысяч человек, загорелся трансформатор в Махачкале, подстанция в Дербенте. Отключаются подстанции в Махачкале, Каспийске и Дербенте, а глава Дагестана Сергей Меликов попросил федеральное правительство профинансировать необходимые работы на линиях и объектах, которые позволили бы повысить качество электроснабжения в республике.

На фоне этих новостей стало известно, что есть подвижки в вопросе реализации проекта энергомоста между Россией, Азербайджаном и Ираном, и подготовка технико-экономического обоснования проекта объединения электроэнергетических систем России, Азербайджана и Ирана (энергомост) завершится к концу 2023 года.

Проект синхронизации линий электропередачи между тремя странами позволит создать новый электроэнергетический своп, вот только обсуждается он слишком долго - с 2005 года, а соглашение о его строительстве представители этих стран подписали только в 2019 году, однако работы еще даже не начинались.

Конечно, есть надежда, что реализация проекта все же позволит решить "застарелую" проблему, и не только в Дагестане – к сожалению, она характерна для большинства регионов Северного Кавказа. Вот только спасет ли ситуацию такой энергомост?

Дело в том, что все эти отключения и аварии можно объяснить только одной причиной – генерирующих мощностей хватает, но есть проблемы в распределении электроэнергии, и главная из них кроется в самой электроэнергетической сети Дагестана и не только – они из-за ветхости просто не в состоянии довести поступающую электроэнергию до потребителей.

Дагестану требуется 12 млрд рублей на решение проблем с электричеством

Дагестану требуется 12 млрд рублей на решение проблем с электричеством

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