Эмин Амруллаев: русский сектор обучения в Азербайджане не будет закрыт

Вопрос о закрытии русского сектора в Азербайджане не стоит на повестке дня, подчеркнул глава Миннауки и образования страны Эмин Амруллаев.

Власти Азербайджана не рассматривают возможность закрытия русского сектора в стране, такое заявление сделал глава Миннауки и образования АР Эмин Амруллаев на проходящем в Университете АДА мероприятии "Сертификация 2025: профессиональный учитель – качественное образование".

Он также пояснил, что образовательные учреждения должны, наряду с иностранными языками, также обеспечить и знание азербайджанского языка на высоком уровне.

Эмин Амруллаев добавил, что в подготовке учителей русского языка выявлены определенные недостатки. Так, на экзаменах по приему на работу учителей в русском секторе максимальные баллы составляют не более 50–60.

"По азербайджанскому сектору этот показатель выше 80-ти. Поэтому мы вынуждены учитывать и кандидатов, набравших низкие баллы"

– Эмин Амруллаев