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Экстремальная жара покидает Кубань

Экстремальная жара покидает Кубань
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Штормовое предупреждение по жаре в Краснодарском крае в среду, 9 августа, потеряет актуальность в связи с небольшим похолоданием: температура воздуха опустится с +40 до +35 градусов.

На протяжении нескольких минувших дней воздух в Краснодарском крае раскалялся до +40 градусов. В этой связи в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам синоптиков, экстремальная жара будет постепенно покидать регион – столбики термометров опустятся до +35 градусов. В этой связи, в среду, 9 августа, штормовое предупреждение будет отменено.

"Штормовое предупреждение о сильной жаре 09.08.2023 г. отменяется. Во второй половине дня и вечером 09.08.2023 г. температура воздуха ожидается плюс 32-37 градусов в г. Краснодаре плюс 33-35 градусов"

– Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Краснодарский ЦГМС)

Прогнозируется, что на Черноморском побережье также днем будет около +35 градусов.

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