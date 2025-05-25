Вестник Кавказа

Экспорт Грузии в январе-мае вырос почти на 15%

Экспорт Грузии в январе-мае вырос почти на 15%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия нарастила объемы внешней торговли за первые пять месяцев года.

Грузия продала за границу товаров на $2,6 млрд в этом году, это почти на 15% превышает показатели первых месяцев 2024 года, передает "Сакстат".

Общий оборот заграничной торговли Грузии приблизился к $10 млрд за начальные пять месяцев года, рост составил более 13% за год.

Отмечается, что грузинские поставщики импортировали из-за рубежа товаров на $7,2 млрд, рост составил около 13%.

Напомним, что внешнеторговый оборот страны за прошлый год превысил $24 млрд.

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