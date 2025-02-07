Вестник Кавказа

ЕС занялся либерализацией виз для Армении

ЕС занялся либерализацией виз для Армении
© Фото: КГД Армении
Работа экспертной миссии Евросоюза в Армении, направленная на подготовку дальнейших действий по либерализации визового режима, продолжается: специалисты посетили Комитет госдоходов (таможенное ведомство) Армении.

Встреча экспертов ЕС с руководством армянского таможенного ведомства – Комитета госдоходов – состоялась в Ереване, рассказали в пресс-службе КГД.

Как уточняется в сообщении, специалисты из ЕС прибыли в Армению для разработки так называемой Программы действий по либерализации визового режима (VLAP). Миссия должна оценить уровень защищенности документов, качество управления границами и процессом миграции, а также работу по содействию подготовке Программы.

На переговорах, которые состоялись сегодня, представителям евромиссии рассказали о ключевых стратегических направлениях работы ведомства в рамках таможенного администрирования. Они узнали также о проведении в последние годы реформ. Экспертам предоставили также информацию о проблемах, существующих в этой сфере, и о перспективах ееразвития.

Стоит отметить, что евроделегация уже побывала в пропускных пунктах Баграташен и Айрум, впереди – поездка в международный аэропорт Звартноц.

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