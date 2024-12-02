Экс-полицейский отправится за решетку за превышение полномочий в Дагестане

Бывшему сотруднику правоохранительных органов в Дагестане дали длительный срок за пытки над гражданином. Ближайшие 7,5 лет он проведет за решеткой.

Суд в Дагестане вынес обвинительный приговор в отношении сотрудника полицейского отдела по Советскому району УМВД России по Махачкале. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Мужчину признали виновным в превышении полномочий.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 286 УК РФ. Суд приговорил подсудимого к 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима"

– СУСК

Было установлено, что в январе прошлого года подсудимый вместе с другими правоохранителями пытал гражданина в отделе. В ходе пыток мужчина скончался. Согласно информации, смерть произошла в результате удушения.

Правоохранители стали фигурантами уголовного дела. Позднее на бывшего полицейского завели отдельное дело.