Единый веломаршрут создадут в Новороссийске

Опубликовано: 23:48, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница главного архитектора Новороссийска Екатерины Степаненко в соцсети

Единую сеть велодорожек проложат в Новороссийске. Велосипедистам будет доступен маршрут протяженностью около 12 км.

Над созданием единого велосипедного маршрута задумались власти Новороссийска, рассказала главный городской архитектор.

По словам Екатерины Степаненко, планируется проложить 12 км велодорожек. Проект единого маршрута прошел стадию общественного обсуждения.

Ключевыми его точками станут набережная у кинотеатра "Нептун", парк Фрунзе и особо охраняемая территория Прилагунье.

Отмечается, что прокладывание велодорожек в некоторых местах потребует внести ряд изменений в устройство автодорог. В их числе новый способ парковки, смещение оси дороги для автомобилей и подъем тротуаров.

Сроки начала и длительности работ пока не уточняются.