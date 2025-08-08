Джей Ди Вэнс: встреча Путина и Трампа позволит продвинуться в урегулировании конфликта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил важность встречи лидеров РФ и Соединенных Штатов в контексте украинского урегулирования.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что грядущая встреча лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина является большим достижением для внешнеполитического ведомства США.

"Это значительный прорыв для американской дипломатии"

– Джей Ди Вэнс

По словам Вэнса, Дональда Трамп ранее заявил ему, что подготовка встречи стоит усилий как возможность урегулировать конфликт.

Политик также отметил, что Вашингтон планирует отказаться от финансового участия в украинском конфликте. По словам Вэнса, жители США устали тратить налоги на это.

Вэнс также затронул конкретные вопросы урегулирования между Киевом и Москвой. По его словам, Вашингтон пытается найти оптимальное решение, исходя из ситуации на линии соприкосновения.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трамп должна состояться в Аляске 15 августа.