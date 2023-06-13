Дым в воздухе. Как защититься?

Опубликовано: 10:18, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делать, когда воздух пахнет гарью и вдохнуть полной грудью не получается? Не открывать окна ночью, пить витамины, отказаться о спорта. Эксперты дали советы для жизни в период лесных пожаров.

Как защититься от дыма лесных пожаров? Специалисты санэпидемиологических служб дали рекомендации.

Кому опасен смог и дым?

Наиболее опасен воздух, наполненный продуктами горения, лицам с сердечно-сосудистыми и легочными хроническими заболеваниями, также приступы заболеваний могут случиться у тех, кто страдает от астмы или аллергии.

Советы экспертов по спасению от дыма можно разделить на две группы:

как изолироваться от опасного воздуха,

как поддержать организм в таких условиях.

Меньше прогулок и сквозняков

Чтобы защититься от дыма и смога в квартире, нужно следовать нескольким правилам. Задымленному воздуху нужно остановить доступ в жилые помещения - следует держать закрытыми двери и окна, особенно в ночные часы и ранним утром, тогда в воздухе скапливается максимальное количество вредных веществ. Если в разгар дня все же есть необходимость открыть окно, на него нужно повесить влажную простыню, она будет служить фильтром.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На улице в дни, когда воздух полон дыма и гари, следует проводить как можно меньше времени. Не стоит забывать про маски - они сделают вдыхаемый воздух безопаснее. Маски также можно увлажнять для большей эффективности.

Лучшим решением будет по возможности выехать из задымленного населенного пункта до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Больше воды и витаминов

Важно пить много воды, чтобы восполнять водно-солевой баланс и давать организму возможность эффективнее выводить токсины. Взрослым рекомендуется выпивать 2-3 литра жидкости в день. Лучше, если это будет минеральная вода, кисломолочные напитки, травяной чай. Сладкую газировку, пиво и другие спиртные напитки рекомендует исключить.

Питание, чтобы не нагружать организм дополнительно, должно быть легким, в основном из овощей и фруктов. Также специалисты советуют принимать поливитамины для снижения токсического воздействия смога на организм.

Также рекомендуется сократить физическую нагрузку, одеваться в натуральные ткани, часто проводить влажную уборку и часто промывать нос и горло, ходить в душ дважды в день.