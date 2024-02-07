Двух создателей подпольного оружейного цеха осудили в Северной Осетии

Двое жителей Владикавказа обвиняются в незаконном обороте оружия. Об этом рассказали в управлении ФСБ России по Северной Осетии.
"Приговорены: Азиев – к семи годам лишения свободы в колонии общего режима; Муртазов – к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года"
– пресс-служба ведомства
Ранее сотрудники правоохранительных нашли у них шесть пистолетов, четыре винтовки Мосина, несколько пистолетов-пулеметов, ручные гранаты и другое оружие.
"Отдельные средства поражения модернизированы, а также переоборудованы для стрельбы боевыми патронами из гражданских аналогов"
– управление ФСБ по региону
Кроме того, был обнаружен незаконно функционирующий цех по модернизации оружия со спецоборудованием.
По данному факту было заведено уголовное дело.