Вестник Кавказа

Двух мужчин подозревают в присвоении государственных земель в Ингушетии

Двух мужчин подозревают в присвоении государственных земель в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии задержали местного жителя, обвиняемого в присвоении госземель. Его сообщник находится в розыске.

Два жителя Ингушетии стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает МВД республики.

Было установлено, что с начала 2021 года по октябрь 2022 года подельники с помощью подложных документов стали обладателями трех земельных участков, которые принадлежат на праве собственности региону. Их стоимость превышает 3 млн рублей.

По данному факту завели дело по статье о мошенничестве, которое совершено организованной группой.

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из мужчин. Поиски второго продолжаются.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1465 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Руководитель предприятия возглавлял преступную банду на Ставрополье

Руководитель предприятия возглавлял преступную банду на Ставрополье

Полицейские спасли жительницу Нальчика от банковских мошенников

Полицейские спасли жительницу Нальчика от банковских мошенников

Армянская полиция задержала оппозиционера Нарека Самсоняна

Армянская полиция задержала оппозиционера Нарека Самсоняна

Чиновника Минэкономразвития РФ подозревают в хищении госсредств

Чиновника Минэкономразвития РФ подозревают в хищении госсредств

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы