Двух мужчин подозревают в присвоении государственных земель в Ингушетии

В Ингушетии задержали местного жителя, обвиняемого в присвоении госземель. Его сообщник находится в розыске.

Два жителя Ингушетии стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает МВД республики.

Было установлено, что с начала 2021 года по октябрь 2022 года подельники с помощью подложных документов стали обладателями трех земельных участков, которые принадлежат на праве собственности региону. Их стоимость превышает 3 млн рублей.

По данному факту завели дело по статье о мошенничестве, которое совершено организованной группой.

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из мужчин. Поиски второго продолжаются.