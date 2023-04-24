Дворы в Кабардино-Балкарии продолжат приводить в порядок

Опубликовано: 2:07, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кабардино-Балкарии в этом году приведут в порядок 150 дворов, то есть на 200% больше, чем в 2022 году. Также порядок будет наведен в почти 50 социальных объектах республики.

О планах по ускоренному благоустройству городских и сельских территорий в Кабардино-Балкарии рассказал глава КБР Казбек Коков.

"В 2022 году были обустроены 51 двор и 15 общественных территорий, в нынешнем году предстоит благоустройство 150 дворовых территорий и 48 общественных пространств"

– Казбек Коков

Коков уточнил, что правительством КБР была принята краткосрочная программа, в рамках которой отставание по работам будет устранено.

В Кабардино-Балкарии активно ведется капремонт многоквартирных домов, производится замена лифтов, придомовые территории делают комфортными для населения. Также реализуются социальные проекты, интересные местным жителям.