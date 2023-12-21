Движение по Военно-Грузинской дороге снова доступно для легковых машин

Военно-Грузинскую дорогу со стороны Грузии расчистили от снега. В настоящее время движение по ней доступно для легковых машин и автобусов.

Военно-Грузинская дорога снова доступна для проезда легковых автомобилей и автобусов. Об этом информирует региональное управление МЧС в Северной Осетии.

Там отметили, что возобновление движения стало возможным благодаря расчистке дороги от снега.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение для легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного транспорта, на участке Владикавказ - Ларс"

– пресс-служба

Напомним, Военно-Грузинская дорога оставалась закрытой с 23 декабря.