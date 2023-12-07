Движение по Военно-грузинской дороге полностью восстановлено 

В Грузии расчистили от снега участок Военно-грузинской дороги. Это позволило восстановить движение для крупногабаритных транспортных средств.
Движение по Военно-грузинской дороге вновь доступно для крупногабаритных автомобилей. Об этом информирует региональное управление МЧС по Северной Осетии.
"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 13:40 мск 13 декабря"
– пресс-служба ведомства
Со вчерашнего вечера большегрузам запрещалось движение по дороге.
При этом легковые автомобили и автобусы могли ею пользоваться без ограничений.
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