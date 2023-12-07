Вестник Кавказа

Движение по Военно-грузинской дороге полностью восстановлено 

Движение по Военно-грузинской дороге полностью восстановлено 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии расчистили от снега участок Военно-грузинской дороги. Это позволило восстановить движение для крупногабаритных транспортных средств. 

Движение по Военно-грузинской дороге вновь доступно для крупногабаритных автомобилей. Об этом информирует региональное управление МЧС по Северной Осетии. 

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 13:40 мск 13 декабря"

– пресс-служба ведомства 

Со вчерашнего вечера большегрузам запрещалось движение по дороге. 

При этом легковые автомобили и автобусы могли ею пользоваться без ограничений.

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