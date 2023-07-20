Дожди покидают столичный регион

Опубликовано: 9:23, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столичном регионе сегодня будет ветрено и сыро, но дожди станут менее интенсивными, а воздух начнет прогреваться до нормальных летних значений, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

В Москве и Подмосковье сегодня будет облачно, с прояснениями, а кое-где еще возможны небольшие кратковременные дожди, но особого дискомфорта они уже не доставят, сообщает Гидрометцентр России.

Погоду в регионе будет формировать тыловая часть уходящего антициклона, и хотя еще довольно прохладно, постепенно воздух будет прогреваться до нормальных летних значений.

"Облачно. Небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла, по области от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет расти, но пока оно остается пониженным – оно составит 739 мм ртутного столба.