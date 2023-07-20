РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Дожди покидают столичный регион

Дожди покидают столичный регион
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В столичном регионе сегодня будет ветрено и сыро, но дожди станут менее интенсивными, а воздух начнет прогреваться до нормальных летних значений, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

В Москве и Подмосковье сегодня будет облачно, с прояснениями, а кое-где еще возможны небольшие кратковременные дожди, но особого дискомфорта они уже не доставят, сообщает Гидрометцентр России.

Погоду в регионе будет формировать тыловая часть уходящего антициклона, и хотя еще довольно прохладно, постепенно воздух будет прогреваться до нормальных летних значений.

"Облачно. Небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла, по области от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет расти, но пока оно остается пониженным – оно составит 739 мм ртутного столба.

Погода в Москве улучшится к выходным

Погода в Москве улучшится к выходным

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
900 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version