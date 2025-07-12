Вестник Кавказа

Доступ к электронным сим-картам зарубежных провайдеров ограничили в Турции

Доступ к электронным сим-картам зарубежных провайдеров ограничили в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции решили заблокировать доступ к электронным сим-картам ряда зарубежных провайдеров. Ранее услугами этих провайдеров пользовалось большое число туристов.

В Турции заблокировали доступ к 8 международным провайдерам электронных сим-карт (eSIM). Об этом пишет местная пресса со ссылкой на Управление по информации и коммуникационным технологиям страны.

Блокировка распространяется на следующие сервисы – Airalo, Alosim, BNESIM, Holafly, Instabridge, Mobimatter, Nomad и Saily. Все эти компании предлагают дистанционно программируемые eSIM-карты, которые пользуются большим спросом у путешественников, ищущих недорогие варианты мобильного интернета за рубежом.

В настоящее время доступ к их сайтам в Турции невозможен.

По данным турецких СМИ, блокировка прежде всего касается граждан республики, отправляющихся за границу. Запрещенные платформы позволяли пользователям покупать дешевые тарифные планы сотовой связи для зарубежных поездок. Теперь же они будут вынуждены приобретать услуги связи в роуминге, что гораздо дороже.

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