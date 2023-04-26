Опубликовано: 18:48, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в завтрашней доставке топлива на станцию "Аккую" в Мерсине. Ранее он отказался от публичных мероприятий по состоянию здоровья.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сможет быть на церемонии доставки топлива на АЭС "Аккую", которая запланирована на 27 апреля, сообщает телеканал A Haber.

Также завтра президент Турции поговорит по телефону с Владимиром Путиным. Главы государств намерены затронуть двустороннее сотрудничество и международные вопросы.

Ранее Эрдогану во время интервью местным телеканалам стало плохо, а трансляция была прервана на 20 минут. После СМИ передали, что у турецкого лидера выявлен "желудочный грипп". Затем стало известно об отмене всех публичных мероприятий с участием президента.