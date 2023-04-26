РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Доставка топлива на АЭС "Аккую" пройдет с участием Эрдогана

Путин и Эрдоган
© Фото: сайт Кремля
Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в завтрашней доставке топлива на станцию "Аккую" в Мерсине. Ранее он отказался от публичных мероприятий по состоянию здоровья.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сможет быть на церемонии доставки топлива на АЭС "Аккую", которая запланирована на 27 апреля, сообщает телеканал A Haber.

Также завтра президент Турции поговорит по телефону с Владимиром Путиным. Главы государств намерены затронуть двустороннее сотрудничество и международные вопросы.

Ранее Эрдогану во время интервью местным телеканалам стало плохо, а трансляция была прервана на 20 минут. После СМИ передали, что у турецкого лидера выявлен "желудочный грипп". Затем стало известно об отмене всех публичных мероприятий с участием президента.

Эрдоган и Путин обсудят энергетическое сотрудничество

Эрдоган и Путин обсудят энергетическое сотрудничество

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1195 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version