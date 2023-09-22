Дороги в Ставропольском крае приведут в порядок

Опубликовано: 5:21, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

700 км дорог на Ставрополье в этом году будет отремонтировано. Обновленные дороги делают поездки более комфортными и безопасными.

Автопутешествия в Ставропольский край станут приятнее: в регионе отремонтируют свыше 700 км дорог, из них почти половина - регионального значения, передает "Интерфакс".

"В текущем году краевой дорожный фонд имеет рекордное значение и превышает 18 млрд рублей. В частности, запланировано привести в нормативное состояние более 400 км дорог местного и около 300 км дорог регионального значения"

– глава краевого Минтранса Евгений Штепа

Меняется дорожное полотно, укрепляются обочины, повышается транспортная доступность сел.

Отметим, что россияне полюбили автомобильные путешествия по Северному Кавказу. Туристы за одну поездку стараются охватить несколько регионов и увидеть как можно больше достопримечательностей.