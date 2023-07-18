Дороги Армении пугают туристов

Опубликовано: 10:38, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Соцсети дорожного фонда Армении

Автомобильные дороги Армении находятся в ужасном состоянии, а некоторые из них вовсе непроходимы для легковых автомобилей. К тому же почему-то их ремонт проводится в высокий туристический сезон, что сказывается на потоке туристов в страну.

Лето – не самый лучший сезон для ремонта разбитых дорог, тем более в жаркой стране, но почему-то власти Армении так не думают, и ремонтируют их в высокий туристический сезон, заявил основатель компании "Визит Армения", эксперт по туризму Владимир Геворкян.

Практика показывает, что турист, проехавший по разбитой или строящейся дороге, вряд ли захочет проехать по нй еще раз, заявил эксперт, передает Sputnik Армения.

"Дороги можно отремонтировать либо осенью, либо весной, чтобы не доставлять туристам дополнительных неудобств. Сегодня, например, в Лорийском регионе есть участки в Ахпатском и Санаинском районах, где дороги ремонтируются, и бывают случаи, когда туристические автобусы не могут проехать, поскольку здесь предусмотрено одностороннее движение. Можно было бы спланировать и осуществить ремонт так, чтобы таких случаев в туристический сезон было меньше"

- Владимир Геворкян

В Цахкадзоре ведется ремонт дорог, ведущих к известным монастырским комплексам Арагацотнской области, а дороги Степанавана в таком состоянии, что туристы даже в популярный сезон цветения сосны избегают поездок в этом направлении. Дорогу, ведущую в Енокаван, даже дорогой назвать неприлично – ее последние 2-3 километра просто непроходимы для легковушек, особенно в период обильных дождей, рассказал глава компании "Визит Армения".

Конечно, однозначно оценить влияние состояния дорог страны на туристические потоки сложно, но ясно, что росту туризма в Армении это не способствует.

Доходит до того, что туроператоры сами убирают достопримечательность из программы посещений, потому что добраться до нее у туристов из-за состояния дороги просто нет возможности, добавил глава туристической компании.