Вестник Кавказа
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Дорога к границе с Грузией станет шире в Азербайджане

Дорога к границе с Грузией станет шире в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане завершают работы по расширению дороги к границе с Грузией. Дорога будет четырех, местами шестиполосной.

Азербайджан завершает расширение дороги к границе с Грузией, это участок - составная часть "Великого шелкового пути".

На участке Гянджа-Газах-граница Грузии завершается расширение дороги на 4 полосы, информирует Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

"Строительные работы на участке магистрали Гянджа-Газах-граница с Грузией выполняются по трем лотам. Строительные работы по первому и второму лоту, а также по части третьего лота уже завершены, и 7 августа 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии участка Гянджа-Газахбейли общей протяженностью 102 км"

– ГААДА

Общая ширина земляного полотна - 27,5 м, дорожное покрытие будет состоять из 4-6 полос движения по 3,75 м шириной.

В рамках работ завершено строительство 67 подземных переходов, 19 развязок и 17 (36 единиц) мостов. Продолжаются работы на участке длиной 28 км магистрали Газахбейли-граница с Грузией. Выполнение общих строительных работ составляет 90 процентов.

Работы не мешают и не затрудняют беспрепятственное движение граждан, добавили в ГААДА.

"После полной реализации проекта эта дорога, являющаяся частью "Великого Шелкового пути", проходящего через Азербайджан с Востока на Запад и в обратном направлении, будет играть важную роль в увеличении международных и внутренних автомобильных перевозок между Европой и Азией"

– ГААДА

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