Дорога к границе с Грузией станет шире в Азербайджане

Азербайджан завершает расширение дороги к границе с Грузией, это участок - составная часть "Великого шелкового пути".
На участке Гянджа-Газах-граница Грузии завершается расширение дороги на 4 полосы, информирует Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
"Строительные работы на участке магистрали Гянджа-Газах-граница с Грузией выполняются по трем лотам. Строительные работы по первому и второму лоту, а также по части третьего лота уже завершены, и 7 августа 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии участка Гянджа-Газахбейли общей протяженностью 102 км"
– ГААДА
Общая ширина земляного полотна - 27,5 м, дорожное покрытие будет состоять из 4-6 полос движения по 3,75 м шириной.
В рамках работ завершено строительство 67 подземных переходов, 19 развязок и 17 (36 единиц) мостов. Продолжаются работы на участке длиной 28 км магистрали Газахбейли-граница с Грузией. Выполнение общих строительных работ составляет 90 процентов.
Работы не мешают и не затрудняют беспрепятственное движение граждан, добавили в ГААДА.
"После полной реализации проекта эта дорога, являющаяся частью "Великого Шелкового пути", проходящего через Азербайджан с Востока на Запад и в обратном направлении, будет играть важную роль в увеличении международных и внутренних автомобильных перевозок между Европой и Азией"
– ГААДА