Дорога Агдам-Ханкенди восстановлена

Опубликовано: 18:10, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Восстановлена дорога Агдам-Ханкенди, имеющая протяженность 26 км. Данный маршрут соединял Ханкенди с остальными городами и селами Азербайджана до оккупации.

В Азербайджане сообщили о восстановлении дороги Агдам-Ханкенди, протяженность которой составляет 26 км.

Именно данный маршрут соединяла Ханкенди с азербайджанскими городами и селами до оккупации. Сегодня дорога Агдам-Ханкенди готова для перевозки грузов в Карабахский экономические район Азербайджана.

Стоит добавить, что представители фейкового режима на территории Азербайджана, выступают против доставки продовольствия армянским жителям Карабаха по этой дороге.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Ереван создает препятствия для использования маршрута Агдам-Ханкенди.