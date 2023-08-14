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Дорога Агдам-Ханкенди восстановлена

Дорога Агдам-Ханкенди восстановлена
Восстановлена дорога Агдам-Ханкенди, имеющая протяженность 26 км. Данный маршрут соединял Ханкенди с остальными городами и селами Азербайджана до оккупации.

В Азербайджане сообщили о восстановлении дороги Агдам-Ханкенди, протяженность которой составляет 26 км.

Именно данный маршрут соединяла Ханкенди с азербайджанскими городами и селами до оккупации. Сегодня дорога Агдам-Ханкенди готова для перевозки грузов в Карабахский экономические район Азербайджана.

Стоит добавить, что представители фейкового режима на территории Азербайджана, выступают против доставки продовольствия армянским жителям Карабаха по этой дороге.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Ереван создает препятствия для использования маршрута Агдам-Ханкенди.

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