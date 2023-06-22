Донские пожарные справились с открытым огнем на ростовском рынке

Опубликовано: 11:23, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Донским огнеборцам удалось оперативно ликвидировать открытое горение на рынке под Ростовом, сейчас там идет проливка горевших конструкций.

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Аксайском районе Ростовской области, сообщил представитель ГУМЧС России по региону.

"В 10.25 ликвидация открытого горения", - рассказал представитель ведомства, передает РИА Новости.

Возгорание тушили 117 человек и 46 единиц техники, а также вертолет и два пожарных поезда. Сейчас на месте пожала продолжается проливка горевших конструкций склада посуды и электроники.

Напомним, пожар на рынке "Альтус" вспыхнул сегодня утром на площади в тысяч квадратных метров, одна тысяча "квадратов", затем его площадь выросла вдвое, а пожару был присвоен третий ранг сложности. В 09:50 возгорание удалось локализовать.