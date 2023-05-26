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Донские огнеборцы потушили пожар на складе с пряжей

Донские огнеборцы потушили пожар на складе с пряжей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей – огнеборцам потребовалось для этого два с половиной часа.

Открытое горение на складе с пряжей в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области.

Пожар на складе с пряжей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону вспыхнул в 15:27, его площадь составляла 400 квадратных метров, затем она выросла до 800 "квадратов", пожару был присвоен второй ранг.

В 17:48 МЧС объявило о локализации пожара, а в 18:00 – о полной ликвидации открытого горения.

О пострадавших в пожаре не сообщается.

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