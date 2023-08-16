Дончан будут активно прививать от ковида уже осенью

Опубликовано: 12:49, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более 13 тыс жителей Ростовской области привьют от коронавируса осенью. На данные цели власти региона выделили 15 млн рублей.

Руководство Ростовской области направило средства на закупку вакцин от коронавируса. Общая сумма выделенных средств составила 15 млн рублей.

"По распоряжению губернатора Василия Голубева из резервного фонда области региональному Минздраву направлено около 15 млн рублей на приобретение вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19. По окончании пандемии вакцинация против COVID-19 проводится в рамках календаря профилактических прививок"

– пресс-служба губернатора региона

Уточняется, что всего планируется привить порядка 13 тыс человек.