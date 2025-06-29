Вестник Кавказа

Дональд Трамп рассказал о разговоре с Владимиром Путиным

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Президент США после беседы с российским лидером рассказал, о чем шел разговор, и дал оценку развитию ситуации с украинским урегулированием.

Президент США Дональд Трамп заявил по итогам беседы с президентом РФ Владимиром Путиным об отсутствии прогресса в вопросе урегулирования вокруг Украины.

Шестой с начала года разговор Путина и Трампа состоялся накануне и продлился около часа. Президент РФ сообщил американскому коллеге, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфликта на Украине и будет добиваться поставленных целей.

"Мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен (ситуацией)"

– Трамп

Также президент США признал, что "не достиг прогресса" по теме украинского урегулирования.

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