Доллар вверх, евро вниз - Мосбиржа открыла торги

Московская биржа 5 июля начала торги активным ростом доллара. Евро подешевел, опустившись чуть ниже 97 рублей. Юань нарастил почти 2 копейки.
Этим утром курс доллара растет, а евро - снижается в начале торгов на Мосбирже.
Доллар в среду на открытии торгов достиг 89,6 рубля, прибавив со вчерашнего вечера 42 копейки.
Евро торгуется по 96,99 рубля, валюта потеряла по отношению к данным на закрытие прошлой торговой сессии 25,25 копейки.
Немного укрепился курс китайского юаня - плюс 1,7 копейки, валюта утром оценивается в 12,35 рубля.