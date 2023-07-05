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Доллар вверх, евро вниз - Мосбиржа открыла торги

Доллар вверх, евро вниз - Мосбиржа открыла торги
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Московская биржа 5 июля начала торги активным ростом доллара. Евро подешевел, опустившись чуть ниже 97 рублей. Юань нарастил почти 2 копейки.

Этим утром курс доллара растет, а евро - снижается в начале торгов на Мосбирже.

Доллар в среду на открытии торгов достиг 89,6 рубля, прибавив со вчерашнего вечера 42 копейки.

Евро торгуется по 96,99 рубля, валюта потеряла по отношению к данным на закрытие прошлой торговой сессии 25,25 копейки.

Немного укрепился курс китайского юаня - плюс 1,7 копейки, валюта утром оценивается в 12,35 рубля.

Доллар превысил предел в 90 рублей

Доллар превысил предел в 90 рублей

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