Доллар вверх, евро вниз - Мосбиржа открыла торги

Опубликовано: 7:29, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Московская биржа 5 июля начала торги активным ростом доллара. Евро подешевел, опустившись чуть ниже 97 рублей. Юань нарастил почти 2 копейки.

Этим утром курс доллара растет, а евро - снижается в начале торгов на Мосбирже.

Доллар в среду на открытии торгов достиг 89,6 рубля, прибавив со вчерашнего вечера 42 копейки.

Евро торгуется по 96,99 рубля, валюта потеряла по отношению к данным на закрытие прошлой торговой сессии 25,25 копейки.

Немного укрепился курс китайского юаня - плюс 1,7 копейки, валюта утром оценивается в 12,35 рубля.