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Доллар продолжает рост на открытии торгов Мосбиржи

Доллар продолжает рост на открытии торгов Мосбиржи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Американская валюта сегодня на открытии торгов на Московской валютной бирже продолжила рост, которым она отметилась накануне – доллар прибавил еще 25 копеек.

Доллар сегодня на открытии торгов Московской биржи прибавил к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов 25,5 копейки и сейчас торгуется за 84,42 рубля.

В отличие от американской европейская валюта осталась на прежнем уровне и сейчас стоит 91,35 рубля, передает ТАСС.

Не изменился и курс китайской национальной валюты – юань потерял всего 0,1 копейки и торгуется за 11,74 рубля.

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