Доллар продолжает рост на открытии торгов Мосбиржи

Опубликовано: 7:26, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Американская валюта сегодня на открытии торгов на Московской валютной бирже продолжила рост, которым она отметилась накануне – доллар прибавил еще 25 копеек.

Доллар сегодня на открытии торгов Московской биржи прибавил к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов 25,5 копейки и сейчас торгуется за 84,42 рубля.

В отличие от американской европейская валюта осталась на прежнем уровне и сейчас стоит 91,35 рубля, передает ТАСС.

Не изменился и курс китайской национальной валюты – юань потерял всего 0,1 копейки и торгуется за 11,74 рубля.