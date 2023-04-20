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Доллар пошел на спад на утренних торгах Мосбиржи

Доллар пошел на спад на утренних торгах Мосбиржи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня на старте торгов на Московской валютной бирже рубль начал отыгрывать утерянные позиции - курс доллара снизился до 81,76 рубля.

Торги на Московской бирже сегодня стартовали с падения курса доллара – американская валюта потеряла 14 копеек и сейчас торгуется за 81,76 рубля.

А вот евро наоборот идет в рост, он пока незначительный – всего 4,5 копейки, и стоит европейская валюта сейчас 89,63 рубля

Немного подорожал и юань – китайская национальная валюта выросла в цене на 0,2 копейки и торгуется за 11,86 рубля.

Рубль вырос на Мосбирже

Рубль вырос на Мосбирже

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