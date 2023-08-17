Доллар падал до 93

Опубликовано: 9:15, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курсы главных валют демонстрируют снижение. Стоимость доллара – 93,92 рубля, евро стоил 101,98 рубля.

Стоимость доллара и евро снижается в ходе утренних торгов на Московской бирже. Так, цена американской валюты теряла 0,79%, опускаясь до 93,92 рубля, евро дешевел на 1,19%, до 101,98 рубля.

Цена юаня составляла 12,784 рубля, потеряв 0,91% от стоимости 16 августа.

Напомним, что курсы валют демонстрируют снижение после повышения Центробанком РФ ключевой ставки на внеочередном заседании 15 августа с 8,5 до 12% годовых.