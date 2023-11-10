Вестник Кавказа

Доллар на старте торгов вырос на 19 копеек

Доллар на старте торгов вырос на 19 копеек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утреннее открытие торгов на Московской валютной бирже сегодня ознаменовалось небольшим ростом американской валюты, курс евро остался прежним.

Курс доллара к рублю сегодня утром на открытии торгов Московской биржи показал небольшой рост – он вырос на 19 копеек и сейчас стоит 88,59 рубля.

Курс евро замер на вчерашней отметке – европейская валюта по-прежнему стоит 96,7 рубля, передает ТАСС.

Незначительный рост показала и китайская национальная валюта – юань окреп на 0,3 копейки и сейчас торгуется за 12,32 рубля. 

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