Доллар на старте торгов вырос на 19 копеек

Утреннее открытие торгов на Московской валютной бирже сегодня ознаменовалось небольшим ростом американской валюты, курс евро остался прежним.

Курс доллара к рублю сегодня утром на открытии торгов Московской биржи показал небольшой рост – он вырос на 19 копеек и сейчас стоит 88,59 рубля.

Курс евро замер на вчерашней отметке – европейская валюта по-прежнему стоит 96,7 рубля, передает ТАСС.

Незначительный рост показала и китайская национальная валюта – юань окреп на 0,3 копейки и сейчас торгуется за 12,32 рубля.