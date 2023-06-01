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Доллар и юань дешевеют на открытии торгов на Мосбирже

Доллар и юань дешевеют на открытии торгов на Мосбирже
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня на открытии утренних торгов на Московской валютной бирже курс доллара снизился до 81,02 рубля, падает в цене и китайская национальная валюта, а вот евро демонстрирует осторожный рост.

Курс доллара к рублю сегодня на открытии торгов Московской биржи снизился на 8,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и сейчас торгуется за 81,02 рубля.

В отличие от американской, европейская валюта растет на 6,25 копейки, сейчас евро стоит 86,58 рубля, передает ТАСС.

Снижается и курс китайской национальной валюты - юань потерял в цене 0,5 копейки и сейчас стоит 11,37 рубля. 

Мосбиржа открылась снижением валют

Мосбиржа открылась снижением валют

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