Доллар и юань дешевеют на открытии торгов на Мосбирже

Опубликовано: 7:28, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на открытии утренних торгов на Московской валютной бирже курс доллара снизился до 81,02 рубля, падает в цене и китайская национальная валюта, а вот евро демонстрирует осторожный рост.

Курс доллара к рублю сегодня на открытии торгов Московской биржи снизился на 8,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и сейчас торгуется за 81,02 рубля.

В отличие от американской, европейская валюта растет на 6,25 копейки, сейчас евро стоит 86,58 рубля, передает ТАСС.

Снижается и курс китайской национальной валюты - юань потерял в цене 0,5 копейки и сейчас стоит 11,37 рубля.