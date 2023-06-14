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Доллар и евро продолжают расти на Мосбирже

Доллар и евро продолжают расти на Мосбирже
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Доллар утром торгуется по 84,39 рубля, евро - по 91,14 рубля. Мировые валюты продолжают укрепляться относительно рубля.

Торги на Московской бирже стартовали сегодня с роста основных иностранных валют.

Доллар торгуется на открытии по 84,39 рубля, он прибавил 9 копеек к данным на закрытие вчерашней сессии.

Курс евро в среду растет еще активнее, утром он поднялся на 20,25 копейки, достигнув 91,14 рубля.

Растет и китайский юань, сейчас его курс составляет 11,75 рубля, что на 2 копейки больше, чем накануне.

Почему летом начали расти доллар и евро?

Почему летом начали расти доллар и евро?

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