Доллар и евро продолжают расти на Мосбирже

Доллар утром торгуется по 84,39 рубля, евро - по 91,14 рубля. Мировые валюты продолжают укрепляться относительно рубля.
Торги на Московской бирже стартовали сегодня с роста основных иностранных валют.
Доллар торгуется на открытии по 84,39 рубля, он прибавил 9 копеек к данным на закрытие вчерашней сессии.
Курс евро в среду растет еще активнее, утром он поднялся на 20,25 копейки, достигнув 91,14 рубля.
Растет и китайский юань, сейчас его курс составляет 11,75 рубля, что на 2 копейки больше, чем накануне.