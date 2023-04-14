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Доллар дорожает на открытии утренних торгов

Доллар дорожает на открытии утренних торгов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Американская валюта дорожает на открытии торгов Мосбиржи. по европейской валюте сделок не было.

Стоимость доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 17,5 копеек, составив 81,58 рубля. Цена на юаню выросла на 3 копейки и составил 11,885 рубля.

По евро сделок в начале торгов не было. 

Сколько будет стоить доллар завтра

Согласно прогнозам аналитиков, завтра стоимость американской валюты составит  80, 85 рублей. при этом минимальный курс – 79,72, а максимальный 81,98 рубля.

Доллар и юань снова идут в рост

Доллар и юань снова идут в рост

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