Доллар дорожает на открытии утренних торгов

Американская валюта дорожает на открытии торгов Мосбиржи. по европейской валюте сделок не было.
Стоимость доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 17,5 копеек, составив 81,58 рубля. Цена на юаню выросла на 3 копейки и составил 11,885 рубля.
По евро сделок в начале торгов не было.
Сколько будет стоить доллар завтра
Согласно прогнозам аналитиков, завтра стоимость американской валюты составит 80, 85 рублей. при этом минимальный курс – 79,72, а максимальный 81,98 рубля.