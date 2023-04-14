Доллар дорожает на открытии утренних торгов

Опубликовано: 6:45, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Американская валюта дорожает на открытии торгов Мосбиржи. по европейской валюте сделок не было.

Стоимость доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 17,5 копеек, составив 81,58 рубля. Цена на юаню выросла на 3 копейки и составил 11,885 рубля.

По евро сделок в начале торгов не было.

Сколько будет стоить доллар завтра

Согласно прогнозам аналитиков, завтра стоимость американской валюты составит 80, 85 рублей. при этом минимальный курс – 79,72, а максимальный 81,98 рубля.