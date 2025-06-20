Вестник Кавказа

Договоренностей о разговоре Путина и Трампа нет – Кремль

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
На данный момент договоренностей о беседе президентов России и США Путина и Трампа нет. При этом ее можно оперативно организовать, заявили в Кремле.

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после американских ударов по Ирану на данный момент не планируется, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он уточнил, что ее можно оперативно организовать.

"Пока нет. Но при необходимости такие контакты сейчас могут организовываться весьма оперативно"

- Дмитрий Песков

Он также прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Дмитрий Песков передал, что оба президента считают необходимым провести личную встречу и понимают, что для этого сначала необходимо тщательно подготовиться.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1095 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.