Договоренностей о разговоре Путина и Трампа нет – Кремль

На данный момент договоренностей о беседе президентов России и США Путина и Трампа нет. При этом ее можно оперативно организовать, заявили в Кремле.

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после американских ударов по Ирану на данный момент не планируется, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он уточнил, что ее можно оперативно организовать.

"Пока нет. Но при необходимости такие контакты сейчас могут организовываться весьма оперативно"

- Дмитрий Песков

Он также прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Дмитрий Песков передал, что оба президента считают необходимым провести личную встречу и понимают, что для этого сначала необходимо тщательно подготовиться.