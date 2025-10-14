Добровольцы из Турции начали разбор завалов в Газе

Турецкая гуманитарная организация начала работу в секторе Газа. Добровольцы будут расчищать завалы и приводить в порядок дороги на территории сектора.

Волонтеры из Турции начали разбирать завалы в секторе Газа, проинформировали в турецкой организации "Права и свободы человека".

Согласно информации гуманитарного фонда, добровольцы будут расчищать дороги, убирать мусор и содействовать восстановлению жизни в палестинском анклаве.

"Турция так же, как она обеспечила прекращение огня в секторе Газа, будет плечом к плечу с Египтом обеспечивать всей необходимой поддержкой усилия по восстановлению Газы через общественные организации и группы добровольцев" – посол Анкары в Каире Мутлу Шен

