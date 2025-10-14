Вестник Кавказа

Добровольцы из Турции начали разбор завалов в Газе

© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0
Турецкая гуманитарная организация начала работу в секторе Газа. Добровольцы будут расчищать завалы и приводить в порядок дороги на территории сектора.

Волонтеры из Турции начали разбирать завалы в секторе Газа, проинформировали в турецкой организации "Права и свободы человека". 

Согласно информации гуманитарного фонда, добровольцы будут расчищать дороги, убирать мусор и содействовать восстановлению жизни в палестинском анклаве. 

"Турция так же, как она обеспечила прекращение огня в секторе Газа, будет плечом к плечу с Египтом обеспечивать всей необходимой поддержкой усилия по восстановлению Газы через общественные организации и группы добровольцев" – посол Анкары в Каире Мутлу Шен 

Ранее в ХАМАС заявили о трудностях с доступом к останкам погибших, которые требует Израиль. В палестинском движении сообщили о необходимости специального оборудования, сообщает РИА Новости.

