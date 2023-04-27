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Длинные выходные в Москве начнутся со снега

Длинные выходные в Москве начнутся со снега
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Снег будет идти утром в субботу в Московской области. Затем регион зальет дождями - до 75% месячной нормы. Ночами в выходные возможны заморозки.

Первомайские выходные в столичном регионе начнутся со снега, а продолжатся дождем, информирует центр погоды «Фобос».

В субботу утром в Московской области будет около 0-5 градусов тепла. Местами дождь может уступить место снегу. Мокрый снег субботним утром прогнозируется на востоке и юге области. В частности, снежинки заметят жители Орехово-Зуево, Ногинска и Электростали, Фрязево, Сергиева Посада и Павловского Посада, Воскресенска, Егорьевска, Коломны.

Не по сезону холодная погода спровоцирует заморозки на почве и в субботу, и в воскресенье по большей части Центральной России. Также пятница и выходные в регионе будут характеризоваться обилием осадков. Сухой апрель завершится, пролив на землю за двое суток до 75% месячной нормы осадков.

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