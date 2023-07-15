"Динамо" Махачкала серьезно усилилось перед сезоном

Опубликовано: 2:24, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нигерийский хавбек пополнил ряды махачкалинского "Динамо". Он прибыл в стан дагестанской команды и готовится к предстоящему сезону. Ранее игрок выступал за "Велес" из Москвы.

Махачкалинское "Динамо" приобрело хавбека из Нигерии Самина Абдуллахи, контракт с полузащитником заключен на 3 года, сообщает пресс-служба клуба из Дагестана.

Отмечается, что 22-летний полузащитник уже успел обрести опыт в играх Первой лиги в составе "Велеса" из Москвы. До этого он защищал цвета "Спартака" из Юрмалы и "Джи-Лека" в чемпионате Нигерии.

Стоит добавить, что Абдуллахи пополнил ряды махачкалинцев на правах свободного агента.