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"Динамо" Махачкала серьезно усилилось перед сезоном

&quot;Динамо&quot; Махачкала серьезно усилилось перед сезоном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Нигерийский хавбек пополнил ряды махачкалинского "Динамо". Он прибыл в стан дагестанской команды и готовится к предстоящему сезону. Ранее игрок выступал за "Велес" из Москвы.

Махачкалинское "Динамо" приобрело хавбека из Нигерии Самина Абдуллахи, контракт с полузащитником заключен на 3 года, сообщает пресс-служба клуба из Дагестана.

Отмечается, что 22-летний полузащитник уже успел обрести опыт в играх Первой лиги в составе "Велеса" из Москвы. До этого он защищал цвета "Спартака" из Юрмалы и "Джи-Лека" в чемпионате Нигерии.

Стоит добавить, что Абдуллахи пополнил ряды махачкалинцев на правах свободного агента.

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