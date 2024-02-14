Девушка на три дня застряла между стенами дома в Сочи

Жительница Сочи трое суток не могла выбраться из ловушки, в которую она угодила после падения с чердака. В настоящее время девушка находится в больнице под наблюдением врачей.

Спасатели помогли выбраться 22-летней девушке, которая на целых три дня застряла между стенами дома в Сочи. Об этом сказано в Telegram-канале МЧС России.

Случай произошел в четырехэтажном здании.

"Местная жительница услышала за стеной женские крики о помощи и спустилась в подвал дома. Как оказалось, пострадавшая упала с чердака и оказалась между двумя стенами в доме"

– пресс-служба ведомства

В МЧС отметили, что для эвакуации пострадавшей предстояло произвести демонтаж части кирпичной кладки. Спасатели успешно осуществили задуманное, после чего передали девушку медикам.