Вестник Кавказа

Депутаты подрались из-за закона об иноагентах в Грузии

Депутаты подрались из-за закона об иноагентах в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Грузии сегодня в третьем чтении рассматривает законопроект об иноагентах. Заседание проходит на фоне акции протеста, обстановка в зале заседания также накалена - несколько депутатов подрались.

В Тбилиси проходит заседание по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", известному как закон об иноагентах. Сегодня закон должен быть принят в третьем чтении, между парламентариями происходят стычки.

В зал заседания допущены только депутаты и аккредитованные СМИ. Ведется трансляция, из которой видно, что между оппозиционными политиками и депутатами, представляющими парламентское большинство произошла драка. Участие в ней приняли как мужчины, так и женщины. Затем ситуация успокоилась, работа продолжилась.

Вскоре всем парламентариям предстоит проголосовать по закону об иноагентах - законопроект сегодня рассматривается в третьем окончательном чтении.

У здания парламента собрались противники закона, в основном в акции участвует молодежь, здание оцеплено правоохранителями.

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