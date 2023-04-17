День Катастрофы-2023 в Израиле: что это такое

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вечером в понедельник, 17 апреля, в Израиле начнется День Катастрофы и Героизма европейского еврейства (Йом а-Шоа), посвященные памяти шести миллионов евреев, погибших от рук нацистов. Траурные мероприятия продлятся до вторника, 18 апреля.

Израиль начинает отмечать День Катастрофы и Героизма европейского еврейства, посвященный памяти жертв нацистов (Йом а-Шоа). В это время по всей стране пройдут акции поминовения, в синагогах и культурных центрах будут проводиться церемонии зажжения шести свечей, читаться траурные молитвы.

Когда День Катастрофы и Героизма в 2023 году

Начиная с вечера 17 апреля в Израиле проходят памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Катастрофы и Героизма европейского еврейства.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День Катастрофы в Израиле – что это

Этот день, посвященный памяти шести миллионов евреев, ставших жертвами нацистов в годы Второй мировой войны, был установлен Кнессетом в 1951 году. Время памятных мероприятий приходится на 27 нисана и приурочено к дате восстания евреев в Варшавском гетто весной 1943 года.

День Катастрофы и Героизма, приходясь на празднование Песаха и время подготовки ко Дню независимости, символизирует путь, пройденный еврейским народом от гонений к возрождению.

Восстание в Варшавском гетто

Варшавское гетто, ставшее крупнейшим на занятых нацистами территориях, было создано в октябре 1940 года. Изначально там проживало порядка 440 тыс человек, однако численность населения стремительно сокращалась из-за голода, болезней, а также отправки людей в концлагеря.

Так, 22 июля 1942 года, накануне национального дня траура еврейского народа «Тиша бе-Ав» (день разрушения Первого и Второго Иерусалимских храмов), нацисты провели крупную акцию по депортации узников гетто, в ходе которой в лагерь смерти Треблинка были отправлены беженцы, больные и бездомные - всего 265 тыс евреев.

За год существования гетто численность его жителей продолжала стремительно уменьшаться, и к началу 1943 года там находились около 30 тыс человек.

Большинство из тех, кому удалось выжить, были молоды и понимали, что судьба всех жителей гетто предрешена. Кроме того, многие обвиняли себя в том, что не остановили нацистов, депортировавших их семьи. Для всех было очевидно, что единственная возможность выжить – это вооруженное сопротивление.

После того как активисты антифашистских организаций, тайно существовавших в гетто, узнали о том, что 19 апреля 1943 года нацисты запланировали отправить всех евреев из гетто в лагеря смерти, было поднято восстание. Его лидером стал 24-летний Мордехай Анелевич.

Сопротивление сразу приняло всеобщий характер – против нацистов сражались не только члены боевых групп, но и все узники. Каратели подожгли гетто, превратив всю его территорию в огненную западню.

Героическое сопротивление продлилось около месяца. За это время войсками СС были убиты от семи до десяти тысяч жителей гетто. Оставшиеся в живых были отправлены в Треблинку, а само гетто ликвидировано.

Восстание в Варшавском гетто стало первым народным восстанием на городской территории в оккупированной нацистами Европе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как проходит День Катастрофы и Героизма в Израиле

Традиционно День траура начинается накануне вечером с государственной церемонии на площади Варшавского гетто мемориального комплекса Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме. В ней будут участвовать президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а также пережившие Холокост израильтяне и члены их семей.

В ходе церемонии будет зажжено шесть факелов, которые символизируют шесть миллионов евреев, погибших в годы Второй мировой войны от рук нацистов. Также состоится церемония прочтения молитвы "Богу, исполненному милосердия" и псалмов.

В этот и следующий дни в Израиле запрещены развлекательные мероприятия, закрыты кафе, рестораны, театры и кинотеатры, клубы, не проводятся спортивные мероприятия.

Когда звучит «сирена памяти» в Израиле

Во вторник, 18 апреля, в 10:00 по всему Израилю прозвучат сирены, напоминая каждому израильтянину о днях Катастрофы. После этого следуют две минуты молчания, в течение которых каждый житель страны отдает дань памяти погибшим. Также «сирена памяти» звучит в Израиле в День памяти павших воинов (Йом а-Зикарон).

Затем состоится церемония возложения венков с участием президента и премьер-министра, спикера Кнессета, председателя Верховного суда, организаций выживших и комбатантов и делегаций со всей страны и из-за рубежа.

В этот день по всему Израилю пройдут траурные мероприятия у мемориалов жертвам нацизма. В синагогах и культурных центрах будут проводиться церемонии зажжения шести свечей, читаться молитвы. Затем состоится церемония зачитывания имен жертв Холокоста. Завершатся траурные мероприятия собранием у Музея Холокоста и еврейского сопротивления имени Ицхака Каценельсона.