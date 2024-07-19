Демократы сделали Каламу Харрис официальным кандидатом в президенты

Калама Харрис 20 августа стала официальным кандидатом от Демократической партии на предстоящих выбора президента в США. Выбирать между Харрис и Трампом американцы будут 5 ноября.

Демократическая партия США в рамках формального голосования на общенациональном съезде накануне вечером утвердила кандидатом на пост главы государства на президентских выборах вице-президента Камалу Харрис.

Мероприятие прошло в Чикаго на спортивной арене United Center, Харрис получила 4 566 голосов однопартийцев.

"Я с волнением объявляю, что Камала Харрис официально утверждена кандидатом на пост президента"

– модератор голосования

Харрис вышла с однопартийцами на связь по видео и поблагодарила участников съезда за поддержку.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября, демократов представит Харрис, сменившая в гонке Джо Байдена, республиканцев - Дональд Трамп.