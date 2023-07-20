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Дельтапланеристы сломали ноги после столкновения на Ставрополье

Дельтапланеристы сломали ноги после столкновения на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Два дельтаплана столкнулись на Ставрополье. Дельтапланеристы госпитализирован с переломами.

Два дельтапланериста столкнулись в момент совершения полета в Предгорном округе Ставропольского края. В результате падения оба получили переломы ног. Они были доставлены в больницу.

"Сегодня утром в небе столкнулись два дельтаплана. У одного из них перелом ноги, у другого переломы на обеих ногах. Их жизни ничего не угрожает"

– глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко

По его словам один из пострадавших – местный житель, а другой – москвич.

На Ставрополье горела база дельтапланеристов на горе Юца

На Ставрополье горела база дельтапланеристов на горе Юца

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