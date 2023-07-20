Дельтапланеристы сломали ноги после столкновения на Ставрополье

Опубликовано: 11:30, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Два дельтаплана столкнулись на Ставрополье. Дельтапланеристы госпитализирован с переломами.

Два дельтапланериста столкнулись в момент совершения полета в Предгорном округе Ставропольского края. В результате падения оба получили переломы ног. Они были доставлены в больницу.

"Сегодня утром в небе столкнулись два дельтаплана. У одного из них перелом ноги, у другого переломы на обеих ногах. Их жизни ничего не угрожает"

– глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко

По его словам один из пострадавших – местный житель, а другой – москвич.