Вестник Кавказа

Дельтаплан упал в Ставропольском крае

Дельтаплан упал в Ставропольском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два человека погибли в результате падения дельтаплана на Ставрополье. По факту проводится проверка.

В четверг в Ставропольском крае неподалеку от поселка Мирный произошла трагедия: упал аэроплан. В результате погибли двое жителей региона.  

«Сегодня в 13:45 мск поступила информация о том, что за поселком Мирный произошло крушение моторного дельтаплана. Два человека погибли»

– глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

В настоящее время на месте продолжают работать представители экстренных служб. По факту назначено проведение проверок для того, чтобы установить причины случившегося.

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