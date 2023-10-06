Дельтаплан упал в Ставропольском крае

Два человека погибли в результате падения дельтаплана на Ставрополье. По факту проводится проверка.
В четверг в Ставропольском крае неподалеку от поселка Мирный произошла трагедия: упал аэроплан. В результате погибли двое жителей региона.
«Сегодня в 13:45 мск поступила информация о том, что за поселком Мирный произошло крушение моторного дельтаплана. Два человека погибли»
– глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.
В настоящее время на месте продолжают работать представители экстренных служб. По факту назначено проведение проверок для того, чтобы установить причины случившегося.
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